Máxima cordialidad entre las directivas de Betis y Sevilla antes del derbi

El alcalde de Sevilla, José Luis Sáez, ha propiciado un conciliador encuentro entre Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, y José María del Nido Carrasco, máximo mandatario del Sevilla FC, en la previa del derbi que se jugará este domingo en La Cartuja. Ambos dirigentes visitaron el consistorio sevillano junto al alcalde en un ambiente de máxima cordialidad. Posaron con las camisetas de los dos equipos, se dieron la mano y disfrutaron juntos de un recorrido por las obras de arte que alberga el ayuntamiento, mostrando que, al menos públicamente, las dos entidades mantienen buenas relaciones.