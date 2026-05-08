Marc Grau: "Todos hemos aportado nuestro granito de arena, es increíble tener un portero como Sergi Fernández" / FC BARCELONA

Marc Grau: "Todos hemos aportado nuestro granito de arena, es increíble tener un portero como Sergio Fernández"

El Barça estará en las semifinales de la Champions de hockey patines tres años después tras superar al Sporting en un partido de cuartos de final vibrante que se acabó decantando por una genialidad de Marc Grau cuando quedaba un minuto para llegar a la tanda de penaltis. El delantero remató la victoria en la jugada después aprovechando que los portugueses se lanzaron al cinco contra cuatro.