Pablo Álvarez: "Me encantaría retirarme ganando la 'Champions', sería un sueño" / EFE

Pablo Álvarez: "Me encantaría retirarme ganando la 'Champions', sería un sueño"

El jugador argentino de hockey sobre patines Pablo Álvarez (San Juan, 1986), que ya ha anunciado que se retirará al término de la presente temporada, reconoce en una entrevista con EFE que "sería un sueño" poner el broche a su carrera conquistando la Final a Ocho de la Liga de Campeones que el Barça arranca este jueves. "Con el aliciente de que es la última, claro que tengo un punto extra de motivación. Me encantaría poder retirarme, porque ya no queda nada y el tiempo pasa muy rápido, ganando la 'Champions'; sería, por supuesto, un sueño", admite el máximo goleador histórico del conjunto azulgrana.