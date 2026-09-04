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Antonio Pérez, ante su Jaén y con la Supercopa en juego: "Tenemos muchísimas ganas de volver a disputar la Supercopa ¿qué mejor que empezar la temporada con un título?"

Antonio Pérez, ante su Jaén y con la Supercopa en juego: "Tenemos muchísimas ganas de volver a disputar la Supercopa ¿qué mejor que empezar la temporada con un título?"

Antonio Pérez: "Tenemos muchísimas ganas de volver a disputar la Supercopa" / FC BARCELONA

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Antonio Pérez, ante su Jaén y con la Supercopa en juego: "Tenemos muchísimas ganas de volver a disputar la Supercopa ¿qué mejor que empezar la temporada con un título?"

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Antonio Pérez analiza la semifinal de la Supercopa de España entre Barça y Jaén Paraíso Interior, un partido especialmente significativo para el cierre azulgrana. Nacido en Jaén y formado en las categorías inferiores del conjunto andaluz, Antonio Pérez llegó al Barça en 2022 después de consolidarse en el primer equipo del Jaén. Ahora volverá a enfrentarse a su antiguo club con un título en juego y con el añadido de disputar la Supercopa en el Palau Blaugrana, que acoge por primera vez esta competición.

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