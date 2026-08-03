Primer día de pretemporada para el Barça de Fútbol Sala / FC BARCELONA

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Primer día de pretemporada para el Barça de Fútbol Sala

El Barça de fútbol sala ya ha iniciado la pretemporada 2026/27. Los jugadores azulgranas llegaron a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para someterse a las tradicionales revisiones médicas y físicas del primer día. Entre las principales novedades estuvieron los nuevos fichajes Higor da Souza y Souheil Mouhoudine, que comenzaron su primera pretemporada como jugadores del Barça. Una vez terminadas las pruebas, el equipo dirigido por Javi Rodríguez pone rumbo a Encamp, donde realizará un ‘stage’ de preparación hasta el viernes 7 de agosto.