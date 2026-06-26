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Javi Rodríguez: "Lo que más cuesta es lo que más alegría te da"

Javi Rodríguez: "Lo que más cuesta es lo que más alegría te da"

Javi Rodríguez: "Lo que más cuesta es lo que más alegría te da" / FC BARCELONA

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Javi Rodríguez: "Lo que más cuesta es lo que más alegría te da"

FC BARCELONA

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Javi Rodríguez valoró la victoria ante ElPozo Murcia que da la Liga al equipo blaugrana. El Barça celebró su octavo título liguero tras reinar en la prórroga por 4-6 en el feudo de ElPozo Murcia y acabar con una sequía de más de dos años, desde la Copa de España de 2024 con Jesús Velasco en el banquillo. Tras rozar el éxito en la Copa de España y en la Copa del Rey, el primer título con Javi Rodríguez es una realidad. El partido fue duro, con otro arbitraje desfavorable. "Estuvimos mejor en muchas facetas. Nos enfrentábamos los dos mejores equipos de la fase regular, pero el Barça ha sido mejor en muchas facetas. Es difícil ganar aquí. Hemos conseguido el primer título de la era Javi Rodríguez", dijo el técnico azulgrana

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