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El Barça alza en Murcia su octava liga

El Barça alza en Murcia su octava liga

El Barça alza en Murcia su octava liga / RFEF

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El Barça alza en Murcia su octava liga

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Un Barça con varias caras superó todos los obstáculos para ganar por 4-6 en la prórroga en la pista de ElPozo Murcia Costa Cálida y conquistar su octava liga y el primer gran título con Javi Rodríguez en el banquillo. En otra caótica actuación arbitral, Erick fue el faro azulgrana en su último partido en el equipo y Antonio respondió a tres autogoles con el robo y el gol que selló el título. Más información

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