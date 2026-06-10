La genialidad de Pito para poner el 2-3 y acercar al Barça a la gran final / RFEF

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La genialidad de Pito para poner el 2-3 y acercar al Barça a la gran final

Pito volvió a dejar una acción de puro talento en el segundo partido de la semifinal del playoff por el título de Primera División de fútbol sala ante Inter Movistar. El brasileño firmó el gol del 2-3 con una de esas jugadas tan características de su repertorio, decisiva para impulsar al Barça en un duelo frenético que acabó resolviéndose en la prórroga por 5-6. Un tanto de enorme calidad que volvió a demostrar por qué Pito aparece siempre en los momentos grandes.