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Javi Rodríguez marca el camino antes del primer asalto al Valdepeñas

Javi Rodríguez marca el camino antes del primer asalto al Valdepeñas

Javi Rodríguez activa el modo playoff / FC BARCELONA

Javi Rodríguez marca el camino antes del primer asalto al Valdepeñas

FC BARCELONA

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El técnico del Barça de fútbol sala ha dejado un mensaje muy claro en la previa del arranque de los cuartos de final por el título ante Viña Albali Valdepeñas: el equipo llega “confiado e ilusionado” y el Palau debe convertirse en un factor decisivo. El segundo partido se jugará el 1 de junio en Valdepeñas, y si hiciera falta un tercero, volvería a disputarse en Barcelona el 4 de junio. 💬 ¿Crees que el Palau será clave en esta serie? Te leo en comentarios y suscríbete a SPORT para seguir toda la actualidad del fútbol sala.

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