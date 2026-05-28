Javi Rodríguez activa el modo playoff / FC BARCELONA

Javi Rodríguez marca el camino antes del primer asalto al Valdepeñas

El técnico del Barça de fútbol sala ha dejado un mensaje muy claro en la previa del arranque de los cuartos de final por el título ante Viña Albali Valdepeñas: el equipo llega “confiado e ilusionado” y el Palau debe convertirse en un factor decisivo. El segundo partido se jugará el 1 de junio en Valdepeñas, y si hiciera falta un tercero, volvería a disputarse en Barcelona el 4 de junio. 💬 ¿Crees que el Palau será clave en esta serie? Te leo en comentarios y suscríbete a SPORT para seguir toda la actualidad del fútbol sala.