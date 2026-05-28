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El Barça se prepara para estrenar este viernes el play-off, en el primer partido de los cuartos de final de la Liga

El Barça se prepara para estrenar este viernes el play-off, en el primer partido de los cuartos de final de la Liga

FC BARCELONA

El Barça se prepara para estrenar este viernes el play-off, en el primer partido de los cuartos de final de la Liga

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El Barça de fútbol sala ya prepara su estreno en el playoff por el título de Liga. El equipo de Javi Rodríguez, campeón de la fase regular, recibe este viernes 29 de mayo a las 21:00 en el Palau Blaugrana al Viña Albali Valdepeñas en el primer partido de los cuartos de final. El segundo duelo será el 1 de junio en Valdepeñas y, si hace falta desempate, la serie volverá al Palau el 4 de junio. El gran mensaje de esta previa es claro: el factor Palau tiene que marcar la diferencia. El Barça llega después del golpe de la Copa del Rey, pero con el objetivo de pasar página y arrancar fuerte el camino hacia el título

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