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Pere Romeu sobre la línea defensiva: "Seguiremos insistiendo con algunas jugadoras en esta posición"

Pere Romeu, entrenador del FC Barcelona, atendió a los medios tras el encuentro de la Liga F contra el Atlético de Madrid. Romeu habló sobre una de las cuestiones que más salto en el encuentro, la línea defensiva. El técnico catalán ha declarado que con su equipo seguirán insistiendo con algunas jugadoras en las posiciones que habían probado hasta el momento. Más información