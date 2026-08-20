Las nuevas caras del Barça Femení ya conocen el Trofeo Joan Gamper / FC BARCELONA

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Las nuevas caras del Barça Femení ya conocen el Trofeo Joan Gamper

Las cuatro incorporaciones del Barça Femení para la temporada 2026/27 ya han cumplido con una de las tradiciones azulgranas. Kerolin Nicoli, Martina Fernández, Renee Van Asten y Tyler McCamey se fotografiaron con el Trofeo Joan Gamper antes de disputar este viernes su primera gran fiesta de presentación ante la afición. El Barça recibirá al Brighton & Hove Albion Women este viernes 21 de agosto, a las 20:00 horas, en el Estadi Johan Cruyff.