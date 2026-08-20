El Barça Femenino entrena antes del Gamper / Dani BARBEITO / SPORT

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El Barça Femenino entrena antes del Gamper

El Barça Femení continúa preparando el Trofeo Joan Gamper. El conjunto de Pere Romeu ha completado una nueva sesión matinal antes de recibir este viernes al Brighton & Hove Albion Women. Las azulgranas siguen afinando su puesta a punto para la temporada 2026/27 después de una pretemporada en la que ya se han enfrentado al Montpellier y al Manchester City. El próximo gran test llegará este viernes 21 de agosto a las 20:00 horas en el Estadi Johan Cruyff, en una jornada que servirá también como gran fiesta de presentación del nuevo Barça ante su afición.