Gerard Piqué coincidió con el Barça Femenino en Andorra / FC BARCELONA

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Gerard Piqué coincidió con el Barça Femenino en Andorra

Gerard Piqué coincidió con la expedición azulgrana en el Estadi Comunal Joan Samarra y aprovechó para saludar a varios integrantes del equipo. El exdefensa del Barça y actual propietario del FC Andorra se acercó durante la sesión y mantuvo unos minutos de conversación con Pere Romeu y con algunas de las futbolistas azulgranas. Entre ellas estuvo Aitana Bonmatí, con quien Piqué también pudo charlar durante su visita. Más información