Secciones

Es noticia
Lesión BardghjiMarc BernalVlahovicJoan GarciaJulián ÁlvarezIker CasillasShane KluivertCuándo juega JódarRodriPrograma Europeo Atletismo hoyEuropeo de natación 2026 hoyLaLiga EA SportsFuneral Jorge MessiLaporteLamine YamalMercado de fichajesBarcelona GamperEdurne PasabánVanesa LorenzoGonzalo BernardosAbuela Ferran TorresDorian YatesCañizaresJoan PradellsCasa Lamine YamalDieta PedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin
El Barça Femenino vuelve al trabajo tras el ‘stage’ de Andorra

El Barça Femenino vuelve al trabajo tras el ‘stage’ de Andorra

El Barça Femenino vuelve al trabajo tras el ‘stage’ de Andorra / Dani BARBEITO / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Barça Femenino vuelve al trabajo tras el ‘stage’ de Andorra

Dani BARBEITO / SPORT

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Barça Femení ya está de vuelta en la Ciutat Esportiva Joan Gamper después de completar su ‘stage’ de cinco días en Andorra la Vella. El equipo de Pere Romeu regresó este lunes a Barcelona y este martes ha vuelto al trabajo. Las azulgranas preparan ya su primer partido de la pretemporada 2026/27, que disputarán este miércoles 12 de agosto a las 19:00 horas frente al Montpellier HSC en el Estadi Johan Cruyff. El encuentro servirá para empezar a repartir minutos entre la plantilla y trasladar al terreno de juego el trabajo realizado durante las primeras semanas de preparación.

TEMAS