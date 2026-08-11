El Barça Femenino vuelve al trabajo tras el ‘stage’ de Andorra / Dani BARBEITO / SPORT

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El Barça Femenino vuelve al trabajo tras el ‘stage’ de Andorra

El Barça Femení ya está de vuelta en la Ciutat Esportiva Joan Gamper después de completar su ‘stage’ de cinco días en Andorra la Vella. El equipo de Pere Romeu regresó este lunes a Barcelona y este martes ha vuelto al trabajo. Las azulgranas preparan ya su primer partido de la pretemporada 2026/27, que disputarán este miércoles 12 de agosto a las 19:00 horas frente al Montpellier HSC en el Estadi Johan Cruyff. El encuentro servirá para empezar a repartir minutos entre la plantilla y trasladar al terreno de juego el trabajo realizado durante las primeras semanas de preparación.