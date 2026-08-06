Primer entreno del Barça Femení en el stage de Andorra / FC BARCELONA

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Primer entreno del Barça Femení en el stage de Andorra

El Barça Femení ya trabaja en Andorra la Vella. Las azulgranas completaron en el Estadi Comunal Joan Samarra el primer entrenamiento de su ‘stage’ de pretemporada, que se prolongará hasta el lunes 10 de agosto. La gran novedad de la sesión fue Kerolin Nicoli, que realizó su primer entrenamiento junto a sus nuevas compañeras después de formalizar su incorporación al conjunto azulgrana. El entrenamiento comenzó con una activación en el gimnasio y continuó sobre el césped con rondos, ejercicios de posición, situaciones de juego y varias tandas de esprints.💙❤️ Primeras imágenes de Kerolin sobre el césped y del Barça Femení preparando una nueva temporada cargada de retos. Más información