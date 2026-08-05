El Barça perderá a Serrajordi y Aïcha, dos de sus titulares, por el Mundial sub-20 de Polonia. / Maria Tikas

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Q&A de Maria Tikas: El Barça perderá a Serrajordi y Aïcha, dos de sus titulares, por el Mundial sub-20 de Polonia.

El Barça perderá, como mínimo, a siete futbolistas durante buena parte de la pretemporada y del inicio de la temporada por el Mundial sub-20 de Polonia. El problema es general. Pero no todas las convocatorias tienen el mismo impacto. En el caso azulgrana hablamos de Clara Serrajordi y Aïcha Camara, dos futbolistas que hoy forman parte del once tipo de Pere Romeu. No son jugadoras de rotación. Son dos titulares. Además, el técnico se queda prácticamente sin laterales naturales durante varias semanas. Solo Esmee Brugts estará disponible en esa demarcación. No es una cuestión de cantidad; es una cuestión de cómo esas bajas alteran por completo la planificación deportiva. Más información