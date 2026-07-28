Laia Aleixandri se ejercitó al margen en el primer entrenamiento del Barça femenino / FC BARCELONA

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El Barça Femenino ya está en marcha: primer entreno de la temporada 26/27

FC BARCELONA

El FC Barcelona completó este martes el primer entrenamiento de la pretemporada en el campo 4 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Laia Aleixandri, que sigue con su proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo en enero, y Aitana Bonmatí, que inició un plan específico para superar sus molestias en el tobillo izquierdo, fueron las dos únicas ausencias en una sesión en la que participaron seis futbolistas del filial: Julia Torres, Charlotta Ohlander, Noa Jiménez, Rosalia y Liv Pennock. Más información