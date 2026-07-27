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Primer día de curso para las jugadoras del Barça

Primer día de curso para las jugadoras del Barça

Primer día de curso para las jugadoras del Barça / FC BARCELONA

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Primer día de curso para las jugadoras del Barça

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Después de completar una campaña 2025/26 histórica con la consecución de todos los títulos en juego, entre ellos la cuarta Women's Champions League, el FC Barcelona 3.0 de Pere Romeu inició este lunes un nuevo curso con la máxima ambición y las ilusiones renovadas. Las futbolistas culés han iniciado la pretemporada este lunes con las habituales pruebas físicas y médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

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