Jordi Carné

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¡OFICIAL! Martina Fernández regresa al Barça Femení

Jordi Carné

Martina Fernández ya es, de nuevo, jugadora del FC Barcelona. El club azulgrana ha ejercido su derecho de recompra para recuperar a la central catalana, que firma hasta 2029 tras su etapa en el Everton. Con 21 años y experiencia en la Women's Super League, se convierte en el tercer fichaje del verano del Barça Femení, después de Renee van Asten y Tyler McCamey, para reforzar la defensa del equipo de Pere Romeu. Más información