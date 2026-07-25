Secciones

Es noticia
Clasificación F1RodriLuis de la FuenteEtapa 20 Tour de FranciaDiomandéPrograma Campeonato España AtletismoDónde ver La Velada del AñoMastantuonoClasificación Tour de FranciaMercado de fichajesZubimendiJubiladosMujer CucurellaCubarsí padreRodriPau GasolOyarzabalJosé RuizRafa NadalEA Sports FCPartidos pretemporadaBarça pretemporadaServidores PlayStationPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin
La noticia del día: El Barça Femenino ficha a Tyler McCamey hasta 2028

La noticia del día: El Barça Femenino ficha a Tyler McCamey hasta 2028

Jordi Carné

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La noticia del día: El Barça Femenino ficha a Tyler McCamey hasta 2028

Jordi Carné

RRSS WhatsAppCopiar URL

La noticia del día: El Barça Femenino sigue reforzando su plantilla de cara a la nueva temporada con la incorporación de Tyler McCamey. La guardameta estadounidense, de 24 años, llega libre tras finalizar su contrato con el Dallas Trinity y firma con el conjunto azulgrana hasta 2028. Compartirá la portería con Cata Coll y Gemma Font en un equipo que mantiene su ambición de pelear por todos los títulos. Más información

TEMAS