Jordi Carné

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La noticia del día: El Barça Femenino ficha a Tyler McCamey hasta 2028

La noticia del día: El Barça Femenino sigue reforzando su plantilla de cara a la nueva temporada con la incorporación de Tyler McCamey. La guardameta estadounidense, de 24 años, llega libre tras finalizar su contrato con el Dallas Trinity y firma con el conjunto azulgrana hasta 2028. Compartirá la portería con Cata Coll y Gemma Font en un equipo que mantiene su ambición de pelear por todos los títulos. Más información