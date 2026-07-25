Aitana Bonmatí: "Los dolores siguen ahí, así que tendré que ir de menos a más" / Atlas News

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Aitana Bonmatí: "Los dolores siguen ahí, así que tendré que ir de menos a más"

La jugadora del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, ha confirmado este sábado que llega a la pretemporada tocada. El dolor en su tobillo persiste y seguirá un plan específico para recuperarse al cien por cien. "Acabé la temporada infiltrándome antes de los partidos por el dolor. Estaba sobreviviendo y no quiero poner mi cuerpo en riesgo. La salud es lo primero", ha confesado la futbolista blaugrana desde su campus en Sant Pere de Ribes. Aitana sufrió una fractura del peroné durante un entrenamiento con la selección española a finales de noviembre y no regresó a los terrenos de juego hasta final de temporada.