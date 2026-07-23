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Hansen renueva hasta 2028: "Es el sitio donde he sido más feliz"

Hansen renueva hasta 2028: "Es el sitio donde he sido más feliz"

Toni Munar

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Hansen renueva hasta 2028: "Es el sitio donde he sido más feliz"

Toni Munar

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Caroline Graham Hansen explica los motivos que le llevaron a renovar con el Barça hasta 2028. La futbolista noruega asegura que nunca tuvo dudas sobre su continuidad, destaca el gran ambiente del vestuario y el trabajo del cuerpo técnico, y afirma que la ambición del equipo por seguir conquistando títulos fue clave en su decisión. Más información

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