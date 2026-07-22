La defensa neerlandesa Renee van Asten (Ajax) ficha por el Barcelona hasta 2030 / EFE

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La defensa neerlandesa Renee van Asten (Ajax) ficha por el Barcelona hasta 2030

El Barcelona ha anunciado este miércoles el fichaje de la central neerlandesa Renee van Asten, que ha firmado un contrato para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. Van Asten, de 19 años, llega procedente del Ajax, donde en su primera campaña como profesional disputó 24 partidos entre todas las competiciones. Su rendimiento le valió la distinción de Talento del Año de la Eredivisie 2025-26.