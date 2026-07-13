Mapi León es nueva jugadora del London City Lionesses / @LC_Lionesses

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Mapi León es nueva jugadora del London City Lionesses

Ya es oficial lo que era un secreto a voces. Mapi León es nueva jugadora del London City Lionesses. El conjunto inglés anunció este lunes el fichaje de la internacional española, que firma hasta el verano de 2029 tras poner fin a su histórica etapa en el FC Barcelona. La llegada de la central aragonesa supone uno de los grandes movimientos del mercado en el fútbol femenino europeo. Su incorporación se produce apenas unas semanas después de su emotiva despedida del Barça, club en el que militó durante nueve temporadas y donde se convirtió en una de las referentes de la generación más exitosa de la historia blaugrana.