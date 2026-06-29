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¡Así juga Renee van Asten!

Van Asten, formada en el Ajax, se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado después de una temporada de auténtica explosión. La central neerlandesa debutó con la selección absoluta el pasado 14 de abril, con solo 19 años, y lo hizo por todo lo alto: fue titular ante Francia, disputó los 90 minutos y marcó el primer gol de la victoria (2-1), un triunfo clave en la fase de clasificación para el Mundial.