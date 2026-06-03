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Patri Guijarro: “No habrá nadie como Alexia” / SPORT

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Patri Guijarro: “No habrá nadie como Alexia”

SPORT

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Patri Guijarro afronta con ilusión un nuevo reto con la selección española en un parón marcado por el duelo de máxima rivalidad ante Inglaterra, rival en el camino hacia el Mundial. La centrocampista balear habla de sus sensaciones, de las ganas que tiene de disputar por fin una Copa del Mundo tras su ausencia en la anterior edición y también de la montaña rusa emocional vivida en el Barça: de la celebración de los títulos conquistados a las dolorosas despedidas de referentes como Alexia Putellas, de quien asegura que “no habrá nadie como ella”. Más información

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