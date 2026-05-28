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La emotiva salida de Ona Batlle del campo que suena a despedida

La emotiva salida de Ona Batlle del campo que suena a despedida

El adiós que nadie esperaba: Ona se marcha entre el abrazo de sus compañeras / Maria Tikas

La emotiva salida de Ona Batlle del campo que suena a despedida

Maria Tikas

María TIKAS

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Ona Batlle dejó una imagen cargada de emoción al salir del campo arropada por sus compañeras en lo que muchos interpretan ya como su último partido con el Barça. Sin anuncio oficial de despedida, el gesto del vestuario y la manera en que la propia futbolista vivió ese momento transmiten claramente sabor a adiós. Un vídeo muy especial, lleno de abrazos, cariño y sensación de final de etapa, que ha disparado las emociones entre la afición azulgrana. Más información

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