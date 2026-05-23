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Así se ha vivido la final de la Champions League femenina entre la afición culé

Así se ha vivido la final de la Champions League femenina entre la afición culé

Así se ha vivido la final de la Champions League femenina entre la afición culé / Atlas News

Así se ha vivido la final de la Champions League femenina entre la afición culé

Atlas News

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El Barça vuelve a reinar en Europa y conquista su cuarta Champions Femenina tras ganar 4-0 al Olympique de Lyon. Las culés siguen haciendo historia y se consolidan como una de las generaciones más dominantes de Europa.

En muchos momentos del partido superior a las culés pero Cata Coll ha estado extraordinaria bajo palos y ha evitado más de un gol de las francesas. Los goles, de Eva Payor por partida doble y de Salma Paralluelo, que también ha marcado un doblete. Cuarta Champions de las culés y 4 títulos en 6 finales. Los aficionados están contentísimos por esta victoria que hjan podido seguir desde una pantalla gigante.

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