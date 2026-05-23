Así se ha vivido la final de la Champions League femenina entre la afición culé / Atlas News

Así se ha vivido la final de la Champions League femenina entre la afición culé

El Barça vuelve a reinar en Europa y conquista su cuarta Champions Femenina tras ganar 4-0 al Olympique de Lyon. Las culés siguen haciendo historia y se consolidan como una de las generaciones más dominantes de Europa.

En muchos momentos del partido superior a las culés pero Cata Coll ha estado extraordinaria bajo palos y ha evitado más de un gol de las francesas. Los goles, de Eva Payor por partida doble y de Salma Paralluelo, que también ha marcado un doblete. Cuarta Champions de las culés y 4 títulos en 6 finales. Los aficionados están contentísimos por esta victoria que hjan podido seguir desde una pantalla gigante.