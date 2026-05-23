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Graham Hansen: "Nos dijeron que la base no era la misma, que la plantilla era corta y eso fue una motivación"

Graham Hansen: "Nos dijeron que la base no era la misma, que la plantilla era corta y eso fue una motivación"

Graham Hansen: "Nos dijeron que la base no era la misma, la plantilla era corta y eso fue una motivación" / Maria Tikas

Graham Hansen: "Nos dijeron que la base no era la misma, que la plantilla era corta y eso fue una motivación"

Maria Tikas

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Graham Hansen atiende a los medios tras la victoria del FC Barcelona al Olympique de Lyon en la final de la Champions League. La jugadora recalca el buen trabajo del equipo y recuerda los comentarios negativos que dijeron hacia el equipo con adjetivos negativos. El FC Barcelona acaba venciendo con unanimidad en todas las competiciones disputadas y se vuelve a poner como el campeón europeo en el futbol femenino.

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