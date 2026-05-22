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Oslo, lista para acoger la final de la Champions femenina

Oslo, lista para acoger la final de la Champions femenina

Atlas News

Oslo, lista para acoger la final de la Champions femenina

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La ciudad de Oslo ya está lista para recibir a los miles de aficionados que el próximo sábado disfrutarán de la final de la Champions femenina entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes.

El estadio Ullevaal acogerá el encuentro entre los dos equipos dominantes del fútbol femenino europeo.

El Barcelona aspira a su cuarta corona de la Liga de Campeones Femenina tras alcanzar una histórica sexta final consecutiva, regresando a la gran final un año después de su derrota ante el Arsenal en Lisboa.

Para el OL Lyonnes, el partido del sábado supone su duodécima final desde 2010.