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Oslo, lista para acoger la final de la Champions femenina

La ciudad de Oslo ya está lista para recibir a los miles de aficionados que el próximo sábado disfrutarán de la final de la Champions femenina entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes.

El estadio Ullevaal acogerá el encuentro entre los dos equipos dominantes del fútbol femenino europeo.

El Barcelona aspira a su cuarta corona de la Liga de Campeones Femenina tras alcanzar una histórica sexta final consecutiva, regresando a la gran final un año después de su derrota ante el Arsenal en Lisboa.

Para el OL Lyonnes, el partido del sábado supone su duodécima final desde 2010.