EL FC Barcelona Femenino llega a Oslo para la final de la Champions League / Atlas News

EL FC Barcelona Femenino llega a Oslo para la final de la Champions League

El FC Barcelona Femenino aterrizó en el aeropuerto de Oslo el jueves a las 19:30 horas. Tras llegar a la capital noruega, el cuerpo técnico y las jugadoras se desplazaron inmediatamente en autobús hasta su hotel de concentración para descansar y preparar la final de la Champions League contra el Olympique de Lyon en el Ullevaal Stadion. La expedición azulgrana se aloja en el Grand Hotel Oslo (situado en el centro de la ciudad, en Karl Johans gate 31), el cual sirve de cuartel general para el equipo culé durante su estancia en tierras noruegas. A su llegada al hotel, las jugadoras fueron recibidas por un grupo de aficionados.