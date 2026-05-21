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Así vuela el Barça Femení: Vueling prepara un avión muy especial

Así vuela el Barça Femení: Vueling prepara un avión muy especial

Así vuela el Barça Femení: Vueling prepara un avión muy especial / VUELING

Así vuela el Barça Femení: Vueling prepara un avión muy especial

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Motivación máxima desde el primer segundo. Vueling ha preparado un avión muy especial para el Barça Femení, con cabeceros personalizados y bufandas en los asientos para convertir el viaje en una experiencia totalmente azulgrana.🔥 Un detalle que refuerza el ambiente de gran cita y que acompaña al equipo antes de un nuevo reto importante. En este vídeo se ve cómo el avión ya está listo para llevar al Barça Femení en un trayecto lleno de identidad, ilusión y apoyo.

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