Un muro bajo palos: así afina Cata Coll para la final de la Champions / FC BARCELONA

Un muro bajo palos: así afina Cata Coll para la final de la Champions

Cata Coll dejó una exhibición de reflejos y seguridad en el entrenamiento del Barça previo a la final de la Champions League femenina. La portera azulgrana encadenó varias paradas de muchísimo nivel en una sesión de máxima exigencia, confirmando que llega en un gran momento a la cita más importante de la temporada. Sus intervenciones, algunas de puro instinto, reflejan la confianza con la que trabaja el equipo antes del gran duelo europeo y refuerzan la sensación de que el Barça tiene un auténtico muro bajo palos.