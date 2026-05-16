Maria Tikas

Yuste confía en el Barça Femenino: "Queremos regalar otra alegría a la afición"

Rafa Yuste mostró su confianza en el FC Barcelona Femenino antes de la final de la Copa de la Reina y aseguró que esperan dar otra alegría a los culés levantando el título. El directivo destacó la ilusión con la que el equipo afronta este partido decisivo y el deseo de seguir ampliando el palmarés azulgrana. Además, señaló que conquistar la Copa sería la mejor forma de cerrar la temporada y celebrar junto a la afición barcelonista.