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Yuste confía en el Barça Femenino: "Queremos regalar otra alegría a la afición"

Yuste confía en el Barça Femenino: "Queremos regalar otra alegría a la afición"

Maria Tikas

Yuste confía en el Barça Femenino: "Queremos regalar otra alegría a la afición"

Maria Tikas

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Rafa Yuste mostró su confianza en el FC Barcelona Femenino antes de la final de la Copa de la Reina y aseguró que esperan dar otra alegría a los culés levantando el título. El directivo destacó la ilusión con la que el equipo afronta este partido decisivo y el deseo de seguir ampliando el palmarés azulgrana. Además, señaló que conquistar la Copa sería la mejor forma de cerrar la temporada y celebrar junto a la afición barcelonista.

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