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El Barça Femenino recibe refuerzos anímicos en Tenerife con la llegada de Rafa Yuste, Graham y Laia Aleixandri

El Barça Femenino recibe refuerzos anímicos en Tenerife con la llegada de Rafa Yuste, Graham y Laia Aleixandri

Maria Tikas

El Barça Femenino recibe refuerzos anímicos en Tenerife con la llegada de Rafa Yuste, Graham y Laia Aleixandri

Maria Tikas

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Rafa Yuste, Caroline Graham Hansen y Laia Aleixandri llegaron al hotel de concentración del FC Barcelona Femenino en Tenerife, donde el equipo se prepara para disputar la final de la Copa de la Reina. Su presencia refuerza el apoyo institucional y deportivo en un momento clave de la temporada para el conjunto azulgrana. El ambiente ya es de gran final y el Barça Femenino afronta el partido decisivo con máxima concentración e ilusión por levantar otro título.

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