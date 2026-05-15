EFE

Pere Romeu: No damos las cosas por hechas, necesitamos un partido impecable para ganar

El entrenador del FC Barcelona femenino, Pere Romeu, ha asegurado que en su equipo no dan "las cosas por hechas" y que llegan a esta final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid, con "humildad" y sabiendo que necesitan "un partido impecable" para poder alzarse con el título.

"Estamos delante de dos semanas súper importantes para el desarrollo de la temporada, son dos finales y nos debemos centrar en la de mañana, tenemos que hacer un gran partido, tenemos un gran respeto al Atlético de Madrid por el historial, por el juego desarrollado", ha dicho en rueda de prensa previa al choque.