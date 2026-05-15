Maria Tikas

Pere Romeu avisa antes de la final: “El Atlético nos exigirá muchísimo”

Pere Romeu afronta una de las semanas clave de la temporada con máxima prudencia y respeto hacia el Atlético de Madrid Femenino. El técnico azulgrana destacó la agresividad, verticalidad y capacidad defensiva del conjunto rojiblanco antes de la final, confirmó que Aitana Bonmatí está disponible y elogió el crecimiento de Salma Paralluelo, a la que ve “en línea ascendente”. Además, puso en valor el papel de las veteranas en la evolución del vestuario culé.