Maria Tikas

Marta Torrejón, en la previa de la final de la Copa de la Reina: "Ojalá en 10 años miremos atrás y estemos todavía mejor que ahora"

Marta Torrejón afronta una nueva final con la experiencia de quien ha vivido la transformación histórica del FC Barcelona Femenino desde dentro. La capitana azulgrana destacó el gran momento del equipo antes del duelo ante el Atlético de Madrid Femenino y puso en valor la ambición de un vestuario que “no se conforma nunca”. Además, reivindicó el crecimiento del fútbol femenino y confesó que conquistar una 13ª Copa “sería fabuloso”.