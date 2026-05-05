Un Barça sonriente se prepara para recibir al Levante en el Johann / Valentí ENRICH / Sport

Un Barça sonriente se prepara para recibir al Levante en el Johann

El Barça Femení ya prepara una cita muy especial en el Estadi Johan Cruyff. El equipo de Pere Romeu se enfrenta este miércoles 6 de mayo al Levante UD en la jornada 27 de la Liga F, en un partido marcado por la celebración con la afición tras conquistar el campeonato y por el estreno de la camiseta con el logotipo de Olivia Rodrigo. Las blaugranas llegan en un gran momento después de clasificarse para una nueva final de la UEFA Women’s Champions League tras superar al Bayern y sellar su billete a Oslo. El Barça conquistó además la Liga el pasado 22 de abril y sigue ampliando una racha histórica de campeonatos consecutivos. ¿Qué esperas de esta fiesta en casa? ¿Y qué te parece la camiseta de Olivia Rodrigo? Déjanos tu opinión en comentarios y suscríbete a SPORT para seguir toda la actualidad del Barça Femení