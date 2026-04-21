Pere Romeu en la previa del derbi ante el Espanyol / Maria TIKAS

Pere Romeu en la previa del derbi ante el Espanyol

El técnico azulgrana, Pere Romeu, afronta el derbi ante el Espanyol en el que el Barça puede proclamarse campeón con un mensaje claro: competir con naturalidad, pero sin perder de vista la oportunidad de cerrar la Liga. “Afrontamos el derbi con la máxima tranquilidad y siendo conscientes de que el Espanyol querrá evitar una celebración de título en su campo. Nosotras salimos a ganar, no por ser el Espanyol, sino porque queremos certificar la Liga cuanto antes”, explicó. Más información