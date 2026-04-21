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Pere Romeu en la previa del derbi ante el Espanyol

Pere Romeu en la previa del derbi ante el Espanyol

Pere Romeu en la previa del derbi ante el Espanyol / Maria TIKAS

Pere Romeu en la previa del derbi ante el Espanyol

Maria TIKAS

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El técnico azulgrana, Pere Romeu, afronta el derbi ante el Espanyol en el que el Barça puede proclamarse campeón con un mensaje claro: competir con naturalidad, pero sin perder de vista la oportunidad de cerrar la Liga. “Afrontamos el derbi con la máxima tranquilidad y siendo conscientes de que el Espanyol querrá evitar una celebración de título en su campo. Nosotras salimos a ganar, no por ser el Espanyol, sino porque queremos certificar la Liga cuanto antes”, explicó. Más información

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