Cada vez más cerca: Aitana ya entrena en el césped

Paso decisivo en la recuperación de Aitana Bonmatí. La centrocampista del FC Barcelona ya trabaja sobre el césped, aún sin balón y con zapatillas deportivas, según ha compartido el propio club en sus redes sociales. A la de Sant Pere de Ribes se le ha visto trotar sobre el verde y realizar carrera continua en solitario, junto con varios ejercicios de zancada. Unas imágenes que inspiran confianza de cara a la vuelta, cada vez más cercana, de la mejor jugadora del mundo a los terrenos de juego.

