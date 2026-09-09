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Pol Planas sobre el estreno en la UEFA Men's Youth: "Yo les digo que hay que centrarse en la Liga"

Pol Planas sobre el estreno en la UEFA Men's Youth: "Yo les digo que hay que centrarse en la Liga"

Pol Planas sobre el estreno en la UEFA Men's Youth: "Yo les digo que hay que centrarse en la Liga" / @FCBmasia

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Pol Planas sobre el estreno en la UEFA Men's Youth: "Yo les digo que hay que centrarse en la Liga"

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Pol Planas, técnico del Juvenil A del Barça, ha atendido a los medios del club para dar sus impresiones previas al debut del equipo en la UEFA Men's Youth. El conjunto blaugrana se enfrentará al Feyenoord el próximo miércoles a las 12:00 horas en el Estadi Johan Cruyff. El técnico blaugrana se ha mostrado muy contento con poder formar parte de esta competición a la vez que remarca la importancia de la Liga. Más información

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