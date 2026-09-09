Baba Kourouma: "En el vestuario todos somos como una familia" / FC BARCELONA

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Baba Kourouma: "En el vestuario todos somos como una familia"

En el vestuario del Juvenil A se respira ambición y ganas de luchar por ganar la cuarta Youth League de la historia del club. Baba Kourouma es uno de los jugadores que ya conoce los secretos de esta competición y ha valorado en los medios del club la importancia de este debut europeo: "El vestuario está muy ilusionado con esta competición tan importante para los juveniles. A ver si empezamos con victoria. Todos tenemos ganas de jugar y poder disfrutar." Más información