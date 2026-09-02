Belletti sobre la lesión de Bisiwu: "El árbitro ha de controlar que no pase esto" / @esport3

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Belletti sobre la lesión de Bisiwu: "El árbitro ha de controlar que no pase esto"

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Belletti atendió a 'Esport3' después de caer vencido en la Copa Catalunya ante el CE Sabadell. El técnico del Barça habló sobre la lesión que sufrió Bisiwu en la primera parte del encuentro, "Tenemos más la pelota, buscamos jugar. Es normal que haya alguna entrada pero el árbitro ha de controlar que no pase esto" remarcó. Aún así, Belletti confesó que el CE Sabadell mereció ganar la Copa Catalunya. Más información