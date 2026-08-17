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Sergio Busquets se incorpora al Barça Atlètic como técnico asistente

Sergio Busquets se incorpora al Barça Atlètic como técnico asistente

Sergio Busquets se incorpora al Barça Atlètic como técnico asistente / FC BARCELONA/EFE

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Sergio Busquets se incorpora al Barça Atlètic como técnico asistente

FC BARCELONA/EFE

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El excentrocampista del Barcelona Sergio Busquets se ha incorporado este lunes al Barça Atlètic como técnico asistente del equipo de trabajo de Juliano Belletti, según ha informado la entidad azulgrana. De esta manera, Busquets regresa al club tres años después de poner punto final a su etapa como jugador del primer equipo, en el que estuvo quince temporadas antes de retirarse tras completar una última aventura de dos años y medio en el Inter Miami.

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