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El primer gol de Ajay Tavares con el Barça ya ilusiona en la cantera azulgrana

El primer gol de Ajay Tavares con el Barça ya ilusiona en la cantera azulgrana

@TalentHunter

El primer gol de Ajay Tavares con el Barça ya ilusiona en la cantera azulgrana

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Ajay Tavares ya ha dejado su primera huella como jugador del Barça. El extremo inglés sub-17, recién recuperado de una fractura de muñeca que le había tenido de baja desde abril, marcó su primer gol con el Juvenil B azulgrana en la goleada por 4-0 ante el CE Sabadell. Llegado a finales de febrero procedente del Norwich City, Tavares empieza a asomar con fuerza en la cantera culé y firma un estreno goleador que invita a seguir muy de cerca su evolución. Más información

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