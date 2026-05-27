Ahmed Abarkane es un zurdo de gran categoría / Shivam Mishra @barcanation6

El gol olímpico de Ahmed Abarkane que deslumbra con el Barça sub-16

Ahmed Abarkane dejó una de las imágenes más espectaculares de la Copa Catalunya sub-16 al marcar directamente desde el córner en los cuartos de final. El joven jugador del Barça firmó un gol olímpico de enorme precisión y calidad, sorprendiendo a todos con un lanzamiento perfecto que se coló sin que nadie pudiera evitarlo. Una acción de muchísimo talento que confirma el enorme potencial de una de las perlas de la cantera azulgrana y que ya empieza a circular como una joya viral. Más información