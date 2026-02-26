Ebrima Tunkara se convirtió en el cuarto debutante más joven de la historia del Barça Atlètic

Secciones

Ebrima debutó en el campo del Castellón B / @ArsenKveFCB

15 años, 11 meses y 15 días.Ebrima Tunkara es cadete pero su fútbol va mucho más allá de su DNI. El gambiano, que cumplirá 16 años el 10 de marzo, se estrenó a lo grande con el Barça Atlètic.Belletti le dio la oportunidad de estrenarse con el filial en el minuto 81. El mediapunta o extremo zurdo del Juvenil a sustituyó a Shane Kluivert y vivió los últimos minutos del encuentro a todo ritmo. Más información

