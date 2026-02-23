Así juega el extremo Álex González, del CF Damm / @futbol_espaniol

Así juega el extremo Álex González, del CF Damm

Alez González Yanes, extremo izquierdo nacido en 2007 ha disputado esta temporada 22 partidos en los que ha firmado 12 goles, cifras que hablan de su impacto ofensivo. Se trata de un extremo izquierdo muy veloz, vertical y con una notable capacidad para el regate. Destaca por su explosividad en los primeros metros, su facilidad para encarar y su insistencia constante sobre el lateral rival. Más información